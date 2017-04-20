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Акбар «SoNNeikO» Бутаев вернулся в Natus Vincere

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Акбар «SoNNeikO» Бутаев перешел в состав Natus Vincere по Dota 2.

В команде он заменит Романа «rmN-» Палея, который выступал за «рожденных побеждать» с декабря 2016 года.

«Мы бы не пошли на изменения в составе перед началом ключевого буткемпа и важных квалификаций, если бы речь шла не о SoNNeikO. Нам слишком хорошо известен потенциал Акбара, и мы просто не могли упустить возможность вновь поработать с ним. Хочу поблагодарить Романа за проделанную работу. Ты отличный игрок и замечательный человек. Я знаю, что у тебя всё получится, просто продолжай развиваться и самое главное — верь в себя. Также хочу выразить благодарность организации Vega Squadron и лично Алексею Кондакову за конструктивные и быстрые переговоры по трансферу — было приятно иметь дело. Сейчас не так много организаций думают об интересах игроков в подобных вопросах. Респект! Ну и большое спасибо всем нашим фанатам за то, что вы с нами и в хорошие периоды, и не очень. Вы — самый большой актив Na`Vi, так что давим вместе!» — прокомментировал  CEO Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарёв.

Напомним, что Бутаев играл в Natus Vincere c апреля 2015 года по ноябрь 2016. С ноября 2016 года по апрель 2017 выступал за Vega Squadron.

Состав Natus Vincere по Dota 2:

Данил «Dendi» Ишутин
Акбар «SoNNeikO» Бутаев
Виктор «GeneRaL» Нигрини
Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле
Мальте «Biver» Винтер

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