Илья Ковальчук: «Зенит» после поражения от «Спартака» захочет реабилитироваться, тем более на суперстадионе

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

- После обидного поражения от «Спартака» ребята захотят реабилитироваться, тем более на новом суперстадионе. Думаю, и болельщикам, и ребятам будет приятно поиграть в такой атмосфере. Для «Зенита» это будет важный матч, ведь им нужно попасть в Лигу чемпионов, чего мы очень желаем, - приводит слова Ковальчука «Зенит-ТВ».

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Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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