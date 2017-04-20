Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Главный тренер ЦСКА
Виктор Гончаренко взял 17 игроков на выезд в Уфу, где красно-синие сыграют с
одноименной командой в матче 24-го тура премьер-лиги.
ЦСКА:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;
полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;
нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Одним рейсом с основной командой вылетела «молодежка», которая свой матч проведет также в пятницу.
Напомним, матч «Уфа» – ЦСКА пройдет 21 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало – 17:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция