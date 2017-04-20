Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.
📸🏃🔙 #RMCity @GarethBale11 volvió al trabajo de grupo en el primer entrenamiento de cara a #ElClasico!#HalaMadrid pic.twitter.com/W7xzmI1HEN— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 20 апреля 2017 г.
Как сообщает интернет-портал Goal, окончательное решение по участию игрока сборной Уэльса в центральном матче 33-го тура примеры против «Барселоны» будет принято позже.
Напомним, матч против «Реала» команда Луиса Энрике проведет 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 21.45 мск.
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