Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)

читайте также

«Бавария» подтвердила, что Нойер пропустит остаток сезона Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь команде в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами» Представители туринского клуба пообщались с журналистами после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус» Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».

«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариант Как сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.

Дани Алвес: Неймар должен проще относиться к футболу, это всего лишь поражение Защитник «Ювентуса» Дани Алвес дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0). Напомним, по итогам этого противостояния в полуфинал вышел действующий чемпион серии а.

Жерар Пике: Даже не в самой лучше форме «Барселона» может обыграть «Реал» Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.

«Барса» еще хочет, но уже не может. Дзичковский о провале суперклуба «Барселона», измучив себя и «Ювентус», не смогла даже забить, не говоря про то, чтобы отыграть у итальянцев три мяча.

Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу» Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».

«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатора Четвертьфинальный матч ЛЧ «Барселона» – «Ювентус» стал первым для Леонида Слуцкого в роли комментатора. Как его все хвалили!

Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственности Арбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией».

Леонид Слуцкий: Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».

Дани Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в стороне Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) на «Камп Ноу».

«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Жерар Пике: «Ювентус» был лучше нас и заслужил победу Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

Луис Энрике: Снимаю шляпу перед «Ювентусом» Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

Дани Алвес: Мне было непросто играть против «Барселоны» Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Ювентус».

Массимилиано Аллегри: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах – это нечто неслыханное Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матчей против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команд победила по сумме двух игр (3:0, 0:0).

Леонардо Бонуччи: Мы доказали, что у «Ювентуса» великая команда Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

Пауло Дибала: Нелегко оставить свои ворота в неприкосновенности в двух матчах с «Барселоной» Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила по сумме двух матчей (3:0, 0:0).