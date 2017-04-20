Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Как сообщает интернет-портал Goal, окончательное решение по участию игрока сборной Уэльса в центральном матче 33-го тура примеры против «Барселоны» будет принято позже. 

Напомним, матч против «Реала» команда Луиса Энрике проведет 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 21.45 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бавария» подтвердила, что Нойер пропустит остаток сезонаВратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь команде в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами»«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами»Представители туринского клуба пообщались с журналистами после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариантКак сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.Дани Алвес: Неймар должен проще относиться к футболу, это всего лишь поражениеЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0). Напомним, по итогам этого противостояния в полуфинал вышел действующий чемпион серии а.Жерар Пике: Даже не в самой лучше форме «Барселона» может обыграть «Реал»Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.«Барса» еще хочет, но уже не может. Дзичковский о провале суперклуба«Барса» еще хочет, но уже не может. Дзичковский о провале суперклуба«Барселона», измучив себя и «Ювентус», не смогла даже забить, не говоря про то, чтобы отыграть у итальянцев три мяча.Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу»Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатора«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатораЧетвертьфинальный матч ЛЧ «Барселона» – «Ювентус» стал первым для Леонида Слуцкого в роли комментатора. Как его все хвалили!Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственностиАрбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией».Леонид Слуцкий: Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работуБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».Дани Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в сторонеЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) на «Камп Ноу».«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Жерар Пике: «Ювентус» был лучше нас и заслужил победуЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).Луис Энрике: Снимаю шляпу перед «Ювентусом»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).Дани Алвес: Мне было непросто играть против «Барселоны»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Ювентус».Массимилиано Аллегри: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах – это нечто неслыханноеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матчей против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команд победила по сумме двух игр (3:0, 0:0).Леонардо Бонуччи: Мы доказали, что у «Ювентуса» великая командаЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Пауло Дибала: Нелегко оставить свои ворота в неприкосновенности в двух матчах с «Барселоной»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила по сумме двух матчей (3:0, 0:0).Хуан Куадрадо: Мы приехали в Барселону, зная, что мы – великая командаПолузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мира
Теннис
Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 мая
Хоккей
Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление
Хоккей
Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсацию
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Гарет Бэйл
Гарет Бэйлвсе новости