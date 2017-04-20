Вадим Епанчинцев: «Спартак» - родной для меня клуб

Известный тренер Вадим Епанчинцев рассказал о своем назначение на должность главного тренера «Спартака».

- Я вернулся в клуб, который стал для меня родным. Ведь в «Спартак» я попал в неполные 17 лет и всю жизнь болел за эту команду, передо мной поставлена задача пробиться в плей-офф и пройти первый раунд, - рассказал Епанчинцев «Советскому спорту» сразу после своего назначения на пост главного тренера. – Команда уже распущена, в ближайшее время свяжусь с игроками и с каждым из них переговорю.

Напомним, что контракт подписан по схеме «1+1». Помогать ему будут Виктор Костюченок и Андрей Потайчук, остался в клубе тренер вратарей из Швеции Стефан Перссон.