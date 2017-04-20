«Урал»: Команда не будет тренироваться на стадионе «Санкт-Петербург»

«Урал» проведет тренировку перед матчем с «Зенитом» на «Петровском», сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

- Команда не будет тренироваться на стадионе «Санкт-Петербург». Предыгровая тренировка планируется на «Петровском», - сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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