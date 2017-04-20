Владимир Крикунов: Трямкин может стать одним из столпов обороны «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал подписание контракта с защитником Никитой Трямкиным.

Напомним, Трямкин, являющийся воспитанником «Автомобилиста», выступал в КХЛ на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 203 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрав 29 (9 шайб + 20 передач) баллов за результативность. В 2014 году защитник был выбран «Ванкувером» под общим 66-м номером на драфте НХЛ, а в марте 2016-го заключил двухлетний контракт с канадским клубом, за который сыграл 79 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

«Я очень доволен возвращению Трямкина. Никита поиграл в НХЛ, это интересный молодой игрок. Мы укрепили линию обороны, и Никита может стать одним из ее столпов. Без обороны никуда. Без нее не будет и атаки», - цитирует Крикунова «Р-Спорт».



