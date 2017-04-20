Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Крикунов: Трямкин может стать одним из столпов обороны «Автомобилиста»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал подписание контракта с защитником Никитой Трямкиным.

Напомним, Трямкин, являющийся воспитанником «Автомобилиста», выступал в КХЛ на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 203 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрав 29 (9 шайб + 20 передач) баллов за результативность. В 2014 году защитник был выбран «Ванкувером» под общим 66-м номером на драфте НХЛ, а в марте 2016-го заключил двухлетний контракт с канадским клубом, за который сыграл 79 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

«Я очень доволен возвращению Трямкина. Никита поиграл в НХЛ, это интересный молодой игрок. Мы укрепили линию обороны, и Никита может стать одним из ее столпов. Без обороны никуда. Без нее не будет и атаки», - цитирует Крикунова «Р-Спорт».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Захаркин: Не хочется верить, что кадровый сюрреализм в «Салавате» продолжаетсяГлавный тренер «Югры» Игорь Захаркин высказался о приглашении в «Салават Юлаев» финский тренер штаб во главе с Эрккой Вестерлундом.Вадим Епанчинцев: Все домашние матчи проведем на арене ВТБ в Парке легендВадим Епанчинцев: Все домашние матчи проведем на арене ВТБ в Парке легендЕдва вступив в должность, новый главный тренер «Спартака» ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Вадим Епанчинцев: «Спартак» – родной для меня клубСегодня Вадим Епанчинцев назначен главным тренером «Спартака».Вадим Епанчинцев: «Спартак» начнет подготовку к сезону в Чехии и АвстрииНазначенный главным тренером «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о плане подготовки команды к новому сезону КХЛ.Сергей Плотников: Понимал, что по организации СКА не уступает клубам НХЛНападающий СКА Сергей Плотников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.«Салават Юлаев» подпишет датского защитника Ларсена«Салават Юлаев» достиг договоренности с защитником Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давлениеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева главным тренером команды.Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсациюСКА выкупил права на нападающего «Торонто» Сергея Калинина, который принадлежал «Авангарду».Епанцинцев назначен главным тренером «Спартака»«Спартак» объявил о назначении Вадима Епанчинцева новым главным тренером команды.«Мы сильнее. Нам не нужна была помощь судей». Кто приехал в СКА и сразу выиграл«Мы сильнее. Нам не нужна была помощь судей». Кто приехал в СКА и сразу выигралВ 25 лет Сергей Плотников уехал в «Питтсбург», затем его обменяли в «Аризону», а через год он перешел в СКА и взял Кубок Гагарина.Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью»Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью», сообщил директор клуба Алексей Кознев.Трямкин перешел из «Ванкувера» в «Автомобилист»«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.«Спартак» объявил об отставке ЯрушкинаИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин завершил работу в основной команде.Они сделали невозможное! Топ-5 самых невероятных фактов финала Кубка ГагаринаОни сделали невозможное! Топ-5 самых невероятных фактов финала Кубка ГагаринаОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о самых удивительных событиях, которые произошли на матчах нынешнего плей-офф.«Спартак» подписал новый контракт с нападающим ВоронинымНападающий Артем Воронин подписал со «Спартаком» новое соглашение, сообщает пресс-служба клуба.Цветков и Горовиков покидают «Динамо»Как стало известно корреспонденту «Советского спорта», московское «Динамо» рассталось с двумя опытными игроками – Константином Горовиковым и Алексеем Цветковым.«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста»«Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.Бремя первых: «Динамо» созрело для новых победБремя первых: «Динамо» созрело для новых побед«Советский спорт» вспоминает самые яркие моменты выступления московского клуба в юбилейном для бело-голубых сезоне.Харийс Витолиньш: Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок ГагаринаТренер СКА Харийс Витолиньш оценил вклад нападающего Павла Дацюка в успех команды в завершившемся в КХЛ сезоне.«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛ«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛФинский вратарь СКА Микко Коскинен не поедет на чемпионат мира, но будет бороться за место в составе сборной на Олимпийских играх.
Футбол
Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?
Футбол
Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Волейбол
Николай Николов: В России мне кололи допинг
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Никита Трямкин
Никита Трямкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости