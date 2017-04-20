Славен Билич: Лукаку – лучший нападающий не только премьер-лиги, но и всей Европы

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча против «Эвертона» рассказал о своем отношении к форварду «ирисок» Ромелу Лукаку.

«Высоко оцениваю возможности этого игрока. Для меня он один из лучших нападающих не только премьер-лиги, но и всей Европы. Когда люди критикуют Лукаку, они забывают, что он еще очень молод.

Ромелу вырос, как игрок в «Эвертоне». Этот клуб очень многое ему дал. Это говорит об их амбициях», – заявил наставник лондонского клуба, слова которого приводит Sky Sports.

В нынешнем сезоне игрок сборной Бельгии провел во всех турнирах за «Эвертон» 34 матча, забил 25 голов и отдал 7 голевых передач.

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