Илья Авербух: Эра Медведевой сейчас абсолютна

Хореограф Илья Авербух не удивлен очередному достижению двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая выиграла короткую программу на командном чемпионате мира с мировым рекордом.

«Все вполне объяснимо. Главный старт, чемпионат мира, был недавно, и Женя его блестяще выиграла. Сейчас на нее ничего не давит, она сбросила груз ответственности, катается в свое удовольствие.

У нее золотой век, когда она в хороших физических кондициях и морально чувствует себя чемпионкой. Это здорово! Эра Медведевой сейчас абсолютна», – приводит «Р-Спорт» слова Авербуха.

В четверг 17-летняя Медведева выиграла короткую программу, получив от судей 80,85 балла. Предыдущий рекорд (79,21) также принадлежал Медведевой и был установлен в финале Гран-при сезона 2016/2017.

Добавим, что Авербух является постановщиком программ для Медведевой.