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«Матч ТВ» продолжит политику защиты собственного контента

Источник:  Газета.RuКомментарии

Руководитель пресс-службы «Матч ТВ» Ольга Кокорина заявила, что холдинг продолжит превентивную политику защиты контента.

Напомним, ранее «Матч ТВ» потребовал от Роскомнадзора заблокировать сайт Sports.ru за размещение пиратского контента и нарушение авторских прав.

«Sports.ru удалил 19 апреля размещенный ранее на данном портале пиратский контент. Вся доказательная база нами была представлена в полном объеме в Мосгорсуд и именно на этом основании суд вынес определение.

Субхолдинг «ГПМ Матч» намерен и далее в рамках действующего законодательства проводить превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/использования на различных ресурсах третьими лицами», – приводит «Газета.Ru» слова Кокориной.

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