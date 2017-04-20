Букмекеры считают незначительными шансы «Шальке» пройти «Аякс»

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Шальке» примет «Аякс».

Победа немецкого клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория голландской команды идет 3,75.

За ничью букмекеры предлагают 3,65.

На выход «Шальке» в полуфинал можно поставить за 4,91, на «Аякс» – за 1,13.

Игра начнется сегодня в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч «Аякс» выиграл со счетом 2:0.