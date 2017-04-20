Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают незначительными шансы «Шальке» пройти «Аякс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Шальке» примет «Аякс».

Победа немецкого клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория голландской команды идет 3,75.

За ничью букмекеры предлагают 3,65.

На выход «Шальке» в полуфинал можно поставить за 4,91, на «Аякс» – за 1,13.

Игра начнется сегодня в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч «Аякс» выиграл со счетом 2:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Лиону» в матче с «Бешикташем»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Бешикташ» примет «Лион».Букмекеры почти не оставили «Андерлехту» шансов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед»Букмекерские конторы выставили котировки на исход ответной встречи ¼ финала Лиги Европы, в которой «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт».«Андерлехт» ждет совсем другой матч, «Олд Траффорд» в три раза больше их арены»«Андерлехт» ждет совсем другой матч, «Олд Траффорд» в три раза больше их арены»Представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с «Андерлехтом» в четвертьфинале Лиги Европы.«Бешикташ» – «Лион». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с «Лионом».«МЮ» – «Андерлехт». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».Жозе Моуринью: Если все будет в порядке, Руни начнет матч с «Андерлехтом» в запасеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Он отметил, что нападающий Уэйн Руни может сыграть, но не в стартовом составе.«Лион» и «Бешикташ» оштрафованы и условно дисквалифицированы за беспорядки на матче Лиги ЕвропыУЕФА вынес решение по поводу беспорядков во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» - «Бешикташ» (2:1). Наказаны были оба клуба.Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» займет Серхио Ромеро. Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Леон Горецка: «Шальке» старается сотворить чудоПолузащитник «Шальке» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Гвидо Бургшталлер: «Шальке» – аутсайдер в данной ситуации, но мы будем стремиться к победеПолузащитник «Шальке» Гвидо Бургшталлер поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Маркус Вайнцирль: Участие Хеведеса и Колашинаца в матче с «Аяксом» под вопросомГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Аякса». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги Европы.Мата, Джонс и Смоллинг не сыграют с «Андерлехтом, Руни может попасть с заявкуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также защитники команды Фил Джонс и Крис Смоллинг пропустят ответную встречу ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщает официальный твиттер манкунианцев.«Шальке» и «Рома» претендуют на Зобнина, немецкий клуб уже начал переговоры по его трансферуПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может сменить клубную прописку по окончании сезона.«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»«Последние 30 минут матча с «Боруссией» – самые эмоциональные в моей жизни»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Вест Бромвичем» (1:0).«МЮ», «Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»Как сообщает Sport1, полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может покинуть чемпионат Голландии грядущим летом.Защитник «Шальке» Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»«Милан» включился в борьбу за защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, о предстоящем переходе которого в «Арсенал» было объявлено, как о деле решенном.Торстен Фрингс: Не стоит скрывать, что «Дармштадту» повезлоГлавный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Маркус Вайнцирль: У «Шальке» отсутствовал инстинкт хищника в атакеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.«Дармштадт» в добавленное время вырвал победу в матче с «Шальке»В матче 29-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 2:1.
Футбол
Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?
Футбол
Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Волейбол
Николай Николов: В России мне кололи допинг
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости