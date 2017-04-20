Ян Непомнящий: Путевка на турнир претендентов – моя задача номер один

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что своей главной задачей в нынешнем году считает отбор на турнир претендентов.

«За предыдущими циклами я наблюдал с позиции зрителя-комментатора. Это было интересно, но в сто крат будет интереснее там сыграть. В турнир претендентов в моем случае сложно попасть по рейтингу, но в Гран-при и Кубке мира разыгрываются четыре путевки на него. Это моя задача номер один. Весь остальной график напрямую подчинен этим турнирам», – приводит «Газета.Ru» слова Непомнящего.

На первом этапе Гран-при ФИДЕ в Шаржде Непомнящий отстал от тройки лидеров на пол-очка. Второй этап пройдет 11-22 мая в Москве.