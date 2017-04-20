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«Локомотив», обыграв «НОВУ», вышел вперед в плей-офф мужской Суперлиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» в первом матче плей-офф российской Суперлиги среди мужских команд обыграл новокуйбышевскую «НОВУ».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15).

Отметим, что второй матч серии до двух побед состоится на площадке «НОВЫ» 23 апреля.

Добавим, что четыре победителя плей-офф квалифицируются в «Финал шести» чемпионата России, который пройдет в Москве с 5 по 11 мая.

Чемпионат России
Суперлига. Мужчины
Плей-офф
Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «НОВА» (Новокуйбышевск) – 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15)

Счет в серии – 1:0

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