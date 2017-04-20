Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Оренбурга»: Пока неизвестно, сыграет ли Кержаков с «Томью»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что вратарь Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в выездном матче 24-го тура чемпионата России с «Томью», участие голкипера Михаила Кержакова и полузащитника Романа Воробьева под вопросом.

Кержаков и Воробьев пропустили встречу 23-го тура с «Тереком» (2:1). Как рассказал после игры главный тренер команды Роберт Евдокимов, Абакумов и Григорьев завершали матч, испытывая боль. Ранее Столыпин сообщил, что у Кержакова, взятого в аренду до конца сезона у «Зенита», проблемы с коленом, и сроки его восстановления прогнозировать сложно.

«Пока неизвестно, сможет ли сыграть Кержаков с «Томью», медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе», - цитирует Столыпина ТАСС.

Матч «Томь» - «Оренбург» пройдет 23 апреля.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячДжано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячПолузащитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о собственных нервах, признаках единства команды и суевериях перед…«Урал»: Команда не будет тренироваться на стадионе «Санкт-Петербург»«Урал» проведет тренировку перед матчем с «Зенитом» на «Петровском», сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?Форвард «Урала» Роман Павлюченко заявил, что его новый контракт с клубом не будет долгосрочным.Дзагоев полетел с ЦСКА в УфуГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял 17 игроков на выезд в Уфу, где красно-синие сыграют с одноименной командой в матче 24-го тура премьер-лиги.Илья Ковальчук: «Зенит» после поражения от «Спартака» захочет реабилитироваться, тем более на суперстадионеНападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».Сергей Рыжиков: Пытаемся объяснить иностранцам, что матч с «Крыльями» – территориальное дерби ПоволжьяГолкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Крыльями Советов» в 24-м туре РФПЛ.А нельзя ли доплатить за просмотр «Рубина»?А нельзя ли доплатить за просмотр «Рубина»?Футболисты «Рубина» возьмут на себя расходы на билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России с «Тереком».Эрик Штоффельсхаус: Миранчук – одна из надежд сборной России на ЧМ-2018Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука.Игроки «Рубина» оплатят болельщикам билеты на матч с «Тереком»Футболисты «Рубина» возьмут на себя расходы на билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России с «Тереком», сообщается на официальном сайте казанского клуба.«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург» (фото)Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к матчу 24-го тура РФПЛ против «Урала» провели тренировку на «Санкт-Петербург Арене».«Ростов-Арена» может в ноябре принять матч Россия – Босния и Герцеговина«Ростов-Арена», которая возводится к чемпионату мира 2018 года, может принять официальный матч уже в нынешнем году.Александр Бубнов: У меня есть выходы на бразильский рынок, я помогу «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что в скором времени может занять должность в махачкалинском «Анжи».«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Советский спорт» сопоставил бюджеты клубов премьер-лиги с их результатами в нынешнем сезоне.Хави Грасия: С «Крыльями Советов» постараемся прервать свою неудачную сериюГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».Тренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомТренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомОбозреватель «Советского спорта» обратил внимание на дебют Леонида Слуцкого в качестве комментатора футбольного матча.Арбитр ФИФА: Чтобы ввести видеоповторы, нужно изменить правила футболаАрбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о введении видеоповторов в матчах.Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года«Урал» подпишет новый контракт с нападающим Романом Павлюченко после финального матча Кубка России.Промес – в Англии, Смолов – в Турции, Зобнин – в Германии. Пока вы спали (видео)Промес – в Англии, Смолов – в Турции, Зобнин – в Германии. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Завтра «Зенит» проведет первую тренировку на новом стадионеПервая тренировка «Зенита» на стадионе на Крестовском острове состоится завтра. «Зенит» будет готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против «Урала».Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезонаКомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».
Футбол
Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?
Футбол
Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Волейбол
Николай Николов: В России мне кололи допинг
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Максим Григорьев
Максим Григорьеввсе новости
Роман Воробьёв
Роман Воробьёввсе новости
Михаил Кержаков
Михаил Кержаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости