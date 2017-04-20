Президент «Оренбурга»: Пока неизвестно, сыграет ли Кержаков с «Томью»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что вратарь Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в выездном матче 24-го тура чемпионата России с «Томью», участие голкипера Михаила Кержакова и полузащитника Романа Воробьева под вопросом.

Кержаков и Воробьев пропустили встречу 23-го тура с «Тереком» (2:1). Как рассказал после игры главный тренер команды Роберт Евдокимов, Абакумов и Григорьев завершали матч, испытывая боль. Ранее Столыпин сообщил, что у Кержакова, взятого в аренду до конца сезона у «Зенита», проблемы с коленом, и сроки его восстановления прогнозировать сложно.

«Пока неизвестно, сможет ли сыграть Кержаков с «Томью», медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе», - цитирует Столыпина ТАСС.

Матч «Томь» - «Оренбург» пройдет 23 апреля.





