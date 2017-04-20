«Торино» не будет продавать Белотти менее чем за 100 миллионов евро
Президент «Торино»
Урбано Кайро заявил, что форвард Андреа Белотти останется в клубе, а
потенциальный покупатель должен выложить за 23-летнего итальянца не менее 100
миллионов евро.
«В контракте Белотти прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. Если мы не получим эквивалентное предложение, он никуда не уйдет. Мне бы хотелось его сохранить.
Я считаю, что ему следует остаться как минимум на один год, провести еще один сильный сезон и поехать на чемпионат мира», – приводит Football Italia слова Кайро.
Напомним, Белотти забил 25 голов в 29 матчах серии A и
делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.
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