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«Торино» не будет продавать Белотти менее чем за 100 миллионов евро

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что форвард Андреа Белотти останется в клубе, а потенциальный покупатель должен выложить за 23-летнего итальянца не менее 100 миллионов евро.

«В контракте Белотти прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. Если мы не получим эквивалентное предложение, он никуда не уйдет. Мне бы хотелось его сохранить.

Я считаю, что ему следует остаться как минимум на один год, провести еще один сильный сезон и поехать на чемпионат мира», – приводит Football Italia слова Кайро.

Напомним, Белотти забил 25 голов в 29 матчах серии A и делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.

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