Президент «Реала» успокоил Алькантару после матча в Мадриде, припомнив ему ошибки арбитра в первой игре

Как сообщалось ранее, игроки мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Тьяго Алькантара ворвались в судейскую комнату после ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации Marca, Алькантара решил обсудить работу главного арбитра встречи Виктора Кашшаи с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом, однако, в разговор вмешался президент «бланкос» Флорентино Перес.

Согласно источнику, глава испанского клуба попросил воспитанника «Барселоны» успокоиться и вспомнить первый матч, когда итальянский арбитр Никола Риццоли назначил пенальти в ворота «Реала» за игру рукой защитника Дани Карвахаля. Позже стало ясно, что судья ошибочно поставил на точку, а хавбек «Баварии» Артуро Видаль не реализовал одиннадцатиметровый.

Ответный матч «Реала» и «Баварии» в Мадриде закончился со счетом 4:2 в пользу «сливочных».