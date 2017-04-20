Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий «V1lat» Волочай: Я бы состав Natus Vincere не менял

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай прокомментировал переход Акбара «SoNNeikO» Бутаева в Natus Vincere.

«Мы все помним приключения  rmN- в плей-офф квалификаций, и его без преувеличения провальные ганки по всей карте. Таков стиль игры Романа. Если сравнивать его и Акбара, то SoNNeikO значительно больше фармит, как для саппорта, и, соответственно, намного полезнее для своей команды в лейте. При этом у rMN'а все как раз таки наоборот. Na'Vi однозначно изменят свой стиль игры. 

У SoNNeikO начнут появляться новые герои в пуле, и у команды опять появится опция свапа 1 и 4 позиции, ибо и  Pajkatt умеет играть на саппортах, а SoNNeikO, как мы знаем, может поездить на Naga Siren. Однозначно оценивать это изменение состава я не могу сейчас, но я бы на месте менеджемента состав бы не менял».

Напомним, что 20 апреля Акбар «SoNNeikO» Бутаев заменил Романа «rmN-» Палея в составе Natus Vincere.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не хочется позорить имя клуба». Все что нужно знать о создании КСК «Спартак»«Не хочется позорить имя клуба». Все что нужно знать о создании КСК «Спартак»На домашнем стадионе футбольного клуба «Открытие-Арена» состоялась презентация, посвященная созданию киберспортивного клуба «Спартак»Акбар «SoNNeikO» Бутаев вернулся в Natus VincereАкбар «SoNNeikO» Бутаев перешел в состав Natus Vincere по Dota 2.Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Vega SquadronАкбар «SoNNeikO» Бутаев покинул состав Vega Squadron по Dota 2.Virtus.pro узнала соперников по групповому этапу на 2017 Mid-Season InvitationalRiot Games анонсировала группы турнира 2017 Mid-Season Invitational.Team VG.J примет участие в The Summit 7Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.Антон Черепенников: Посмотрел на состав «Спартака» в CS:GO, почувствовал себя «Баварией»Совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал подписание КСК «Спартак» состава по CS:GO.Ярослав «NS» Кузнецов записал обращение к сообществу Dota 2Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал обращение к сообществу Dota 2.Джулия «juliano» Киран и Зайнаб «zAAz» Турки сыграют на HTC 2v2 CS:GO InvitationalИгроки женской команды Team Secret Джулия «juliano» Киран и Зайнаб «zAAz» Турки приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.Киберспортивный клуб «Спартак» подписал состав по CS:GOКиберспортивный клуб «Спартак» подписал состав Rush3D по Counter-Strike: Global Offensive.Данил «Dendi» Ишутин: У Virtus.pro есть все шансы на победу на The Kiev MajorИгрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.Стартовали продажи билетов на EPICENTER: MoscowОрганизаторы турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 объявили о начале продаж билетов на чемпионат.Состав Wings Gaming покинул организациюСостав Wings Gaming по Dota 2 покинул организацию из-за финансовых проблем владельца организации.Gambit Esports сыграет с HellRaisers в одной группе на DreamHack Austin 2017Организаторы турнира DreamHack Austin 2017 анонсировали распределение команд по группам.Михаил «Misha» Агатов: Зарплату за месяц от «Анжи» не получилиБывший игрок состава Cyber Anji по Dota 2 Михаил «Misha» Агатов рассказал о своем уходе из стана команды.OG получила первое приглашение на EPICENTER: MoscowКоманда OG получила первое приглашение на турнир EPICENTER: Moscow.Иван «Vigoss» Шинкарев: В топ-3 The Kiev Major окажутся 2 китайские команды и лишь одна из Европы или АмерикиБывший игрок Virtus.pro и Moscow Five Иван «Vigoss» Шинкарев в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих дальнейших планах и о фаворитах The Kiev Major.Читеры нашли способ мгновенно взрывать бомбу в CS:GOСоздатели читов нашли лазейку в коде CS:GO, что позволило взрывать и обезвреживать бомбу мгновенно.Лучшие моменты Николы «NiKo» Ковача на SL i-League StarSeries Season 3 (видео)Портал HLTV.org опубликовал видео с лучшими моментами Николы «NiKo» Ковача на турнире SL i-League StarSeries Season 3.B)ears прекратила свое существованиеКоманда B)ears по Dota 2 прекратила свое существование. Об этом сообщил Санг «Forev» Дон Ли на своем стриме.GODSENT квалифицировалась на ESL Pro League Season 6Шведский коллектив GODSENT квалифицировался на ESL Pro League Season 6.
Футбол
Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?
Футбол
Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Волейбол
Николай Николов: В России мне кололи допинг
все новости