Виталий «V1lat» Волочай: Я бы состав Natus Vincere не менял

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай прокомментировал переход Акбара «SoNNeikO» Бутаева в Natus Vincere.



«Мы все помним приключения rmN- в плей-офф квалификаций, и его без преувеличения провальные ганки по всей карте. Таков стиль игры Романа. Если сравнивать его и Акбара, то SoNNeikO значительно больше фармит, как для саппорта, и, соответственно, намного полезнее для своей команды в лейте. При этом у rMN'а все как раз таки наоборот. Na'Vi однозначно изменят свой стиль игры.



У SoNNeikO начнут появляться новые герои в пуле, и у команды опять появится опция свапа 1 и 4 позиции, ибо и Pajkatt умеет играть на саппортах, а SoNNeikO, как мы знаем, может поездить на Naga Siren. Однозначно оценивать это изменение состава я не могу сейчас, но я бы на месте менеджемента состав бы не менял».



Напомним, что 20 апреля Акбар «SoNNeikO» Бутаев заменил Романа «rmN-» Палея в составе Natus Vincere.



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