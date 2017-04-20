Алексей Саврасенко: Сегодня ЦСКА сыграет надежнее, прежде всего – в защите
Экс-центровой ЦСКА Алексей Саврасенко поделился мнением о предстоящем втором матче четвертьфинала Евролиги между армейцами и испанской «Басконией».
– Меня не удивила упорная борьба в первой игре, – рассказал Саврасенко «Советскому спорту». – Во-первых, баски в прошлом году были в «Финале четырех». Они очень хотят туда вернуться. И это – сильная команда, раз пробилась в плей-офф. К тому же, наступает пора решающих матчей, все играют максимально агрессивно, ведь терять-то нечего. Думаю, армейцы сделали верные выводы из первой встречи. Должны были сделать. Так что работу наш ошибками наверняка провели. Почти уверен, что сегодня ЦСКА сыграет надежнее, прежде всего – в защите. И в целом, мне кажется, обе команды сделают ставку на оборону. Отыграть две встречи за три дня на таких высоких скоростях и на таком запредельном уровне в атаке физически сложно.
Матч
Место и дата
20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция