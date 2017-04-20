Игорь Захаркин: Не хочется верить, что кадровый сюрреализм в «Салавате» продолжается

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин высказался о приглашении в «Салават Юлаев» финский тренер штаб во главе с Эрккой Вестерлундом.

«Честно говоря, когда о такой массовой миграции узнал, то был немножко шокирован. В том числе своеобразным отношением к Анатолию Емелину, Андрею Зюзину, другим уфимским специалистам.

Сегодня, когда в КХЛ стараются возродить отечественную школу, мы получили вот такую экспансию. Не хочется верить, что кадровый сюрреализм в «Салавате» продолжается...», – приводит Russia-Hockey.ru слова Захаркина.

Напомним, Захаркин тренировал «Салават Юлаев» в 2015-2017 годах и был отправлен в отставку после вылета команды из Кубка Гагарина.