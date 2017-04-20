«Ювентус» обсудит новый контракт с Аллегри на следующей неделе

Руководство «Ювентуса» на следующей неделе обсудит с главным тренером Массимилиано Аллегри вопрос о новом соглашении, сообщает Football Italia.

Туринский клуб готов продлить сотрудничество с 49-летним специалистом до 2020 года. Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» истекает по окончании сезона 2017/2018.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Италии и выходила в финал Лиги чемпионов.

В этом сезоне туринцы уверенно лидируют в серии А, после 32-х туров опережая идущую второй «Рому» на восемь баллов. Накануне «Ювентус» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч обыграв «Барселону» (3:0, 0:0).