Букмекеры прогнозируют, что ЦСКА легко разберется во втором матче с «Басконией»
Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу 1/4 финала Евролиги, в которой ЦСКА примет «Басконию».
Победа российского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,13, тогда как виктория испанской команды идет за 6,40.
За ничью букмекеры предлагают 16,00.
Игра начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первую игру серии до трех побед армейцы выиграли со счетом 98:90.
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