Морьентес объяснил, при каких условиях «Реал» может обыграть «Барселону»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес дал комментарий перед матчем «сливочных» в 33-м туре испанской примеры против «Барселоны».

«Рамос – головная боль для любого соперника. Кого я хотел бы видеть в своей команде? Нет, не Лионеля Месси, а Криштиану Роналду, и это не потому, что этот парень дарит радость болельщикам «Реала». Клубу будет очень не хватать Роналду, когда он уйдет.

Что касается Зидана, то это очень ответственный человек. Впечатлен его работой, особенно влиянием на игроков после ухода Рафаэля Бенитеса. Вообще, Зинедин повлиял и на меня, когда мы выступали вместе за «Реал».

Игра с «Барселоной»? Три очка получит тот, кто больше будет контролировать мяч и быстро переходить в атаку. Вы и сами знаете, что нападающие обеих команд могут решить исход любого матча. Если «Реал» сумеет обыграть «Барселону», они станут ближе к чемпионскому титулу. Это очевидно», – приводит слова Морьентеса мадридское издание Marca.

Напомним, матч против «Реала» команда Луиса Энрике проведет 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 21.45 мск.