Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Морьентес объяснил, при каких условиях «Реал» может обыграть «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес дал комментарий перед матчем «сливочных» в 33-м туре испанской примеры против «Барселоны».

«Рамос – головная боль для любого соперника. Кого я хотел бы видеть в своей команде? Нет, не Лионеля Месси, а Криштиану Роналду, и это не потому, что этот парень дарит радость болельщикам «Реала». Клубу будет очень не хватать Роналду, когда он уйдет.

Что касается Зидана, то это очень ответственный человек. Впечатлен его работой, особенно влиянием на игроков после ухода Рафаэля Бенитеса. Вообще, Зинедин повлиял и на меня, когда мы выступали вместе за «Реал».

Игра с «Барселоной»? Три очка получит тот, кто больше будет контролировать мяч и быстро переходить в атаку. Вы и сами знаете, что нападающие обеих команд могут решить исход любого матча. Если «Реал» сумеет обыграть «Барселону», они станут ближе к чемпионскому титулу. Это очевидно», – приводит слова Морьентеса мадридское издание Marca.

Напомним, матч против «Реала» команда Луиса Энрике проведет 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 21.45 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жерар Пике – журналистам: «Камп Ноу» поддерживал нас после вылета из ЛЧ, другие привыкли слышать только свистЗащитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал статью мадридского издания Marca о вылете каталонского клуба из Лиги чемпионов.Президент «Реала» успокоил Алькантару после матча в Мадриде, припомнив ему ошибки арбитра в первой игреКак сообщалось ранее, игроки мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Тьяго Алькантара ворвались в судейскую комнату после ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.«Бавария» подтвердила, что Нойер пропустит остаток сезонаВратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь команде в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами»«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами»Представители туринского клуба пообщались с журналистами после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариантКак сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.Дани Алвес: Неймар должен проще относиться к футболу, это всего лишь поражениеЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0). Напомним, по итогам этого противостояния в полуфинал вышел действующий чемпион серии а.Жерар Пике: Даже не в самой лучше форме «Барселона» может обыграть «Реал»Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.«Барса» еще хочет, но уже не может. Дзичковский о провале суперклуба«Барса» еще хочет, но уже не может. Дзичковский о провале суперклуба«Барселона», измучив себя и «Ювентус», не смогла даже забить, не говоря про то, чтобы отыграть у итальянцев три мяча.Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу»Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатора«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатораЧетвертьфинальный матч ЛЧ «Барселона» – «Ювентус» стал первым для Леонида Слуцкого в роли комментатора. Как его все хвалили!Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственностиАрбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией».Леонид Слуцкий: Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работуБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».Дани Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в сторонеЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) на «Камп Ноу».«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Жерар Пике: «Ювентус» был лучше нас и заслужил победуЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).Луис Энрике: Снимаю шляпу перед «Ювентусом»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).Дани Алвес: Мне было непросто играть против «Барселоны»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Ювентус».Массимилиано Аллегри: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах – это нечто неслыханноеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матчей против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команд победила по сумме двух игр (3:0, 0:0).
Футбол
Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?
Футбол
Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)
Футбол
Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
Волейбол
Николай Николов: В России мне кололи допинг
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Фернандо Морьентес
Фернандо Морьентесвсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости