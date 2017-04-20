ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» примут участие в Кубке Бурчалкина
С 12 по 14
мая в Петербурге состоится детско-юношеский турнир Кубок Льва Бурчалкина среди
футболистов не старше 13 лет.
В турнире,
который пройдет в формате плей-офф, сыграют восемь команд: «Вильярреал» (Испания), «Витория»
(Португалия), «МТК» (Венгрия), «Партизан» (Сербия), ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»,
«Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).
По итогам
жеребьевки пары выглядят следующим образом:
«Алмаз-Антей»
– «МТК»
«Локомотив» – «Партизан»
«Зенит» – «Витория»
ЦСКА – «Вильярреал»
Напомним, в 2016
году победу в турнире одержал «Вильярреал», второе место занял «Зениту»,
третьим стал ЦСКА.
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