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ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» примут участие в Кубке Бурчалкина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

С 12 по 14 мая в Петербурге состоится детско-юношеский турнир Кубок Льва Бурчалкина среди футболистов не старше 13 лет.

В турнире, который пройдет в формате плей-офф, сыграют восемь команд: «Вильярреал» (Испания), «Витория» (Португалия), «МТК» (Венгрия), «Партизан» (Сербия), ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

По итогам жеребьевки пары выглядят следующим образом:

«Алмаз-Антей» – «МТК»
«Локомотив» – «Партизан»
«Зенит» – «Витория»
ЦСКА – «Вильярреал»

Напомним, в 2016 году победу в турнире одержал «Вильярреал», второе место занял «Зениту», третьим стал ЦСКА.

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