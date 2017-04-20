Квят на день рождения сыграет в керлинг

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят 26 апреля сыграет в керлинг. В этот день ему исполнится 23 года.

Как сообщает Autosport, Квят встанет на лед вместе с женской сборной России по керлингу, которую представляют Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Кира Езех и Александра Раева.

Мероприятие состоится на территории олимпийского парка Сочи в ледовом дворце «Большой».

Напомним, что на следующей неделе состоится Гран-при России. Гоночный уик-энд в Сочи начнется 28 апреля и продлится до 30 апреля.