Квят на день рождения сыграет в керлинг
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят 26 апреля сыграет
в керлинг. В этот день ему исполнится 23 года.
Как сообщает Autosport, Квят встанет на лед вместе с
женской сборной России по керлингу, которую представляют Анна Сидорова,
Маргарита Фомина, Кира Езех и Александра Раева.
Мероприятие состоится на
территории олимпийского парка Сочи в ледовом дворце «Большой».
Напомним, что на следующей
неделе состоится Гран-при России. Гоночный уик-энд в Сочи начнется 28 апреля и
продлится до 30 апреля.
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