«Айнтрахт» потерял Вальехо до конца сезона из-за травмы
Защитник «Айнтрахта» Хесус
Вальехо пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Сообщается, что у 20-летнего
испанца травма бедра. Он пропустит оставшиеся матчи сезона.
В текущем сезоне Хесус Вальехо
провел 25 матчей за «Айнтрахт» и сделал одну результативную передачу. В конце
сезона истекает его арендный контракт с немецким клубом, футболист принадлежит
мадридскому «Реалу».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически