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«Айнтрахт» потерял Вальехо до конца сезона из-за травмы

Источник:  ФК «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)Комментарии

Защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у 20-летнего испанца травма бедра. Он пропустит оставшиеся матчи сезона.

В текущем сезоне Хесус Вальехо провел 25 матчей за «Айнтрахт» и сделал одну результативную передачу. В конце сезона истекает его арендный контракт с немецким клубом, футболист принадлежит мадридскому «Реалу».

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