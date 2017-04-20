Экс-защитник «Спартака» Дыбленко подписал контракт с «Нью-Джерси»
Российский защитник Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
В минувшем сезоне 23-летний игрок выступал за московский «Спартак». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ он набрал 11 (4+7) очков.
В настоящее время Дыбленко находится в расположении национальной команды России, которая готовится к заключительному этапу Евротура и чемпионату мира-2018.
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