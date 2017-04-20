Валерий Масалитин: «Спартак» чемпионство уже не отпустит

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин уверен, что красно-белые так и останутся лидерами чемпионата России до конца сезона.

- «Спартак» в этом сезоне лидирует закономерно или благодаря общему спаду чемпионата? «Зенит» не тот, ЦСКА слабеет…

- «Спартак» ровнее остальных прошел по дистанции. Как бы странно это не звучало, но вылеты из еврокубков и Кубка России пошли красно-белым на пользу, команда сосредоточилась на РФПЛ. А ЦСКА и «Зенит» были задействованы в еврокубках. Красно-белые просто грамотно воспользовались ситуацией. Думаю, это видно и по игре, которую команда демонстрировала в матче «Зенитом», да и до этого. Хороший зрелый уровень. На сегодняшний день они чемпионы, и с этим их уже можно поздравлять.

А так, конечно и у «Зенита» были проблемы с уходом Халка и Вистеля, и у ЦСКА были свои. Но, как говорится, проблемы негров шерифа не волнуют. Так что это проблемы других клубов. А «Спартак» чемпионство уже не отпустит.

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