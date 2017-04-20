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Надаль уверенно обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Надаля.

Матч продолжался один час и восемь минут. Надаль сделал один эйс и две двойные ошибки, у Зверева два эйса и одна двойная ошибка.

В 1/4 финала Надаль сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Диего Шварцман (Аргентина).

Турнир АТР

«Мастерс»

Монте-Карло (Монако)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 4 273 775

1/8 финала

Матч

Зверев А. (Германия) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 1:6

Место и дата

20 апреля 17:00, , Онлайн-трансляция

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