Надаль уверенно обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-Карло
Матч 1/8 финала турнира АТР
серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем
Александром Зверевым завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет
матча – 6:1, 6:1 в пользу Надаля.
Матч продолжался один час и
восемь минут. Надаль сделал один эйс и две двойные ошибки, у Зверева два эйса и
одна двойная ошибка.
В 1/4 финала Надаль сыграет с
победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Диего Шварцман (Аргентина).
Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 4 273 775
1/8 финала
Матч
Зверев А. (Германия) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 1:6
Место и дата
20 апреля 17:00, , Онлайн-трансляция
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