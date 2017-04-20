Валерий Масалитин: Кадровые проблемы ЦСКА начались еще при Слуцком

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин рассказал об одной из главных проблем армейского клуба.

- Главная проблема ЦСКА – кадровые потери?

- Эти проблемы у армейцев были и при Слуцком, с уходом Мусы, Думбия, Вагнера. С каждым годом в команде дела с нападающими обстояли все хуже и хуже.

- И почти никого при этом не покупали.

- Были большие надежды на Оланаре и Витиньо, но пока они не оправдали надежд в борьбе за чемпионство.

Полное интервью с Валерием Масалитиным в ближайшее время читайте на нашем сайте, а также в свежем номере «Советского спорта».