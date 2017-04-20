Российские фигуристы спародировали опаздывающего на чемпионат мира Ковтуна (видео)

Фигуристы сборной России Михаил Коляда, Дмитрий Соловьев, Евгения Медведева, Елена Радионова и Екатерина Боброва спародировали опаздывающего на самолет партнера по команде Максима Ковтуна. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фигуристы устроили представление, когда Ковтун ожидал оценок за выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио. 21-летний россиянин занял 11-е место, получив от судей 64.62 балла. Выиграл короткую программу японец Шома Уно, получивший от рефери 103.53 балла. Еще один россиянин, Михаил Коляда, с 95.37 баллами квалифицировался на четвертой позиции.

Напомним, 18 апреля трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе с российской сборной на мировое первенство среди сборных команд.

В общем зачете сборная России делит первое место с командой Японии. Командный чемпионат мира с 20 апреля по 23 апреля проходит в Токио.