Кристиан Хорнер: Алонсо слишком хорош, чтобы бороться в хвосте пелотона

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо достоин большего, чем борьба в хвосте пелотона.

«Фернандо расстроен и зол, потому что он должен выступать за рулем конкурентоспособной машины. Это один из лучших гонщиков в мире. Печально видеть то, в какой ситуации он находится сейчас.

В то же время с ним это происходит либо потому, что ему дают неправильные советы, либо он сам принимает неправильные решения.

В любом случае, этот гонщик слишком хорош, чтобы бороться в хвосте пелотона. Он должен бороться наверху с Феттелем, Хэмилтоном, Риккардо и Ферстаппеном», - цитирует Хорнера Autosport.

Напомним, что в 2005 и 2006 годах Алонсо стал чемпионом мира.