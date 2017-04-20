Кристиан Хорнер: Алонсо слишком хорош, чтобы бороться в хвосте пелотона
Руководитель команды «Ред Булл»
Кристиан Хорнер сказал, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо достоин большего,
чем борьба в хвосте пелотона.
«Фернандо расстроен и зол, потому что он
должен выступать за рулем конкурентоспособной машины. Это один из лучших
гонщиков в мире. Печально видеть то, в какой ситуации он находится сейчас.
В то же время с ним это происходит
либо потому, что ему дают неправильные советы, либо он сам принимает
неправильные решения.
В любом случае, этот гонщик
слишком хорош, чтобы бороться в хвосте пелотона. Он должен бороться наверху с
Феттелем, Хэмилтоном, Риккардо и Ферстаппеном», - цитирует Хорнера Autosport.
Напомним, что в 2005 и 2006
годах Алонсо стал чемпионом мира.
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