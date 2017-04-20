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Букмекеры считают, что матч «Генк» - «Сельта» вновь получится результативным

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Генк» примет «Сельту».

Эксперты прогнозируют, что эта игра, как и первая, завершившаяся победой испанского клуба со счетом 3:2, окажется результативной.

На тотал более 2,5 мяча (команды на двоих должны забить три гола и больше) можно поставить за 1,54.

Коэффициент на противоположный исход - 2,31.

Игра начнется в 22:05 мск.

Матч

Генк - Сельта

Место и дата

20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция



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