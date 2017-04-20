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Рональд Куман: «Эвертон» сделает все, чтобы удержать Лукаку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман оценил игру бельгийского нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку, а также заявил, что мерсисайдский клуб не собирается продавать его грядущим летом.

Ранее 24-летний нападающий заявил, что не намерен продлевать контракт и собирается сменить клубную прописку по окончании сезона. 

«В этом сезоне он уже забил 24 мяча. Уверен, Лукаку способен на большее. Конечно, в каждой команде любят таких парней, потому что они забивают, а это приносит очки. Ромелу прогрессирует не только в этом направлении. 

Мы общались с ним о том, как ему нужно играть в качестве нападающего. Он прислушивается и работает на тренировках. Если появится клуб, заинтересованный в его услугах, мы поговорим об этом, однако, «Эвертон» сделает все, чтобы удержать этого игрока», – цитирует специалиста Sky Sports.

По информации СМИ, основным претендентом на форварда является «Челси».

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