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Швеция обыграла Канаду и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными Канады и Швеции завершился победой шведской команды. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу сборной Швеции.

В составе победителей отличились Якоб Олофссон, и Эрик Бреннстрем, которые сделали по дублю, а также Фабиан Зеттерлунд, Оскар Бек и Исак Лундстрем. У канадцев забивали Мэттью Строум, Маккензи Энтсвил и Максим Комтуа.

В полуфинале шведы сыграют с победителем пары США – Швейцария.

Юниорский чемпионат мира

Спишска-Нова-Вес (Словакия)

1/4 финала

Матч

Канада (U-18) - Швеция (U-18) - 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Голы:

Зеттерлунд 19:57 (0:1). Строум 21:58 (1:1). Бек (Хюгг, Зеттерлунд), 30:46 (1:2). Олофсон (Лундестрем), 33:33 (1:3). Энтвистл (Брук), 34:38 (2:3). Бемстрем (Лильегрен, Браннстрем), 39:38 (2:4 - бол.). Олофсон 44:20 (2:5). Браннстрем (Эльвенес), 48:30 (2:6). Комтуа 54:07 (3:6). Лундестрем 57:53 (3:7 - п.в.).

Место и дата

20 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция

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