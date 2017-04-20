Швеция обыграла Канаду и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира
Матч 1/4 финала чемпионата мира
по хоккею среди юниоров между сборными Канады и Швеции завершился победой
шведской команды. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу сборной Швеции.
В составе победителей
отличились Якоб Олофссон, и Эрик Бреннстрем, которые сделали по дублю, а также
Фабиан Зеттерлунд, Оскар Бек и Исак Лундстрем. У канадцев забивали Мэттью
Строум, Маккензи Энтсвил и Максим Комтуа.
В полуфинале шведы сыграют с
победителем пары США – Швейцария.
Юниорский чемпионат мира
Спишска-Нова-Вес (Словакия)
1/4 финала
Матч
Канада (U-18) - Швеция (U-18) - 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
Голы:
Зеттерлунд 19:57 (0:1). Строум 21:58 (1:1). Бек (Хюгг, Зеттерлунд), 30:46 (1:2). Олофсон (Лундестрем), 33:33 (1:3). Энтвистл (Брук), 34:38 (2:3). Бемстрем (Лильегрен, Браннстрем), 39:38 (2:4 - бол.). Олофсон 44:20 (2:5). Браннстрем (Эльвенес), 48:30 (2:6). Комтуа 54:07 (3:6). Лундестрем 57:53 (3:7 - п.в.).
Место и дата
20 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция