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Стриминговая платформа Azubu прекратила свое существование

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Стриминговый сервис Azubu прекратил свое существование. Об этом стало известно из информации на сайте платформы.

Согласно анонсу, в ближайшее время Azubu совместно с платформой Hitbox создаст новый стриминговый сервис. Компании также планируют запустить сайт и мобильное приложение, которые будут иметь удобную навигацию и новые функции взаимодействия стримера со зрителями.

Напомним, что в январе 2017 года компания Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox. По слухам, сумма сделки составила десятки миллионов долларов.

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