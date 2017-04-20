Стриминговая платформа Azubu прекратила свое существование

Стриминговый сервис Azubu прекратил свое существование. Об этом стало известно из информации на сайте платформы.



Согласно анонсу, в ближайшее время Azubu совместно с платформой Hitbox создаст новый стриминговый сервис. Компании также планируют запустить сайт и мобильное приложение, которые будут иметь удобную навигацию и новые функции взаимодействия стримера со зрителями.



Напомним, что в январе 2017 года компания Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox. По слухам, сумма сделки составила десятки миллионов долларов.