Казанский считает, что «МЮ» следует приобрести Дайера

Комментатор телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, кого «Манчестер Юнайтед» должен приобрести в летнее трансферное окно.

«Я назову Эрика Дайера из «Тоттенхэма». Охота на этого игрока открыта довольно серьезная: Эрик – универсальный солдат. Он умеет помогать при обороне, активно подключается к атакам и в целом очень гармонично смотрится в центре полузащиты. Замечу, что Кэррик когда-то перешел в «МЮ» именно из «Тоттенхема». Во всех смыслах их судьба может повториться, и Дайер станет достойной заменой ветерану «Манчестера», – приводит слова Казанского официальный сайт «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сборной Англии провел за лондонский клуб во всех турнирах 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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