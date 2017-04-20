Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт», «Шальке» - «Аякс» и другие матчи
Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Первый матч - 1:1
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Первый матч - 0:2
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция
Первый матч - 2:3
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Водафон-Арена, Текстовая трансляция
Первый матч - 1:2
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