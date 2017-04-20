Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.

«Если вы еще не в курсе, Лукаку летом переходит в «Челси», а на его место в «Эвертоне» Смолов – один из кандидатов. АПЛ ждет, Федя!», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

если вы ещё не в курсе, Лукаку летом переходит в Челси. а на его место в Эвертоне Смолов - один из кандидатов. АПЛ ждёт, Федя!) pic.twitter.com/XSfT2rono3 — ZhuraWell (@TimZhur) 19 апреля 2017 г.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий «быков» провел во всех турнирах 25 матчей, забил 20 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года.