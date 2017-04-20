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Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.

«Если вы еще не в курсе, Лукаку летом переходит в «Челси», а на его место в «Эвертоне» Смолов – один из кандидатов. АПЛ ждет, Федя!», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий «быков» провел во всех турнирах 25 матчей, забил 20 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года.

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