ВИДЕО ДНЯ: Тысячи китайских школьников одновременно занимаются йогой и баскетболом на площади

В городе Далянь (Дальний) на северо-востоке Китая школьники старших классов ежедневно занимаются отработкой баскетбольных движений и упражнений йоги под открытым небом.

На сайте китайского издания People's Daily появилось видео, на котором тысячи школьников на площади синхронно выполняют движения из йоги и из баскетбола. Сообщается, что это часть ежедневного обучения школьников в средних школах провинции Ляонин.