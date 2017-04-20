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ВИДЕО ДНЯ: Тысячи китайских школьников одновременно занимаются йогой и баскетболом на площади

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В городе Далянь (Дальний) на северо-востоке Китая школьники старших классов ежедневно занимаются отработкой баскетбольных движений и упражнений йоги под открытым небом.

На сайте китайского издания People's Daily появилось видео,  на котором тысячи школьников на площади синхронно выполняют движения из йоги и из баскетбола. Сообщается, что это часть ежедневного обучения школьников в средних школах провинции Ляонин.

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