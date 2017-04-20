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Александр Касперович: Возможно, должность главного тренера сборной России будет упразднена

Источник:  Р-СпортКомментарии

Должность главного тренер сборной России по биатлону, который на данный момент занимает Александр Касперович, может быть упразднена. Об этом сообщил сам Касперович по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания экспертного совета Минспорта РФ по биатлону.

В минувшем сезоне на чемпионате мира сборная России завоевала две медали (золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете).

«Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет тоже до 25 апреля», - цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) 5 апреля утвердил Рикко Гросса и Андрея Падина в качестве старших тренеров мужской сборной России на сезон-2017/18.

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