Александр Касперович: Возможно, должность главного тренера сборной России будет упразднена

Должность главного тренер сборной России по биатлону, который на данный момент занимает Александр Касперович, может быть упразднена. Об этом сообщил сам Касперович по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания экспертного совета Минспорта РФ по биатлону.

В минувшем сезоне на чемпионате мира сборная России завоевала две медали (золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете).

«Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет тоже до 25 апреля», - цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) 5 апреля утвердил Рикко Гросса и Андрея Падина в качестве старших тренеров мужской сборной России на сезон-2017/18.