«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в год
Интерес к форварду «Манчестер
Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет
выступления в MLS со
следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Mail, в случае перехода в «Лос-Анджелес»
Ибрагимович будет зарабатывать около пяти миллионов фунтов за сезон. Также
сообщается, что договор будет включать немедленную аренду игрока обратно в «Манчестер
Юнайтед». Контракт игрока с «МЮ» истекает в конце нынешнего сезона.
В текущем сезоне 35-летний
Златан Ибрагимович провел 45 матчей за «МЮ» и забил 28 мячей при десяти голевых
передачах.
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