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«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в год

Источник:  Daily MailКомментарии

Интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет выступления в MLS со следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, в случае перехода в «Лос-Анджелес» Ибрагимович будет зарабатывать около пяти миллионов фунтов за сезон. Также сообщается, что договор будет включать немедленную аренду игрока обратно в «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с «МЮ» истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне 35-летний Златан Ибрагимович провел 45 матчей за «МЮ» и забил 28 мячей при десяти голевых передачах.

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