Сол Кэмпбелл: Стоунзу очень повезло, Гвардиола многому его научит и покажет некоторые тонкости футбола
Бывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, считает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз станет одним из лучших игроков своего амплуа.
«Джон – замечательный игрок. К тому же, у него есть возможность поработать с одним лучших специалистов мира. Гвардиола многому его научит и покажет некоторые тонкости футбола. Думаю, ему повезло оказаться в «Манчестер Сити». Он только выиграет от этого, потому что сейчас вокруг него игроки высокого класса.
Со временем Стоунз будет принимать верные решения все чаще и чаще. Работа на тренировках поспособствует этому. Джона ждет яркое будущее. У него есть все, чтобы стать одним из лучших защитников мира», – приводит слова англичанина интернет-портал Goal.