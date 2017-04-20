Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)1 : 0Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сол Кэмпбелл: Стоунзу очень повезло, Гвардиола многому его научит и покажет некоторые тонкости футбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, считает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз станет одним из лучших игроков своего амплуа.

«Джон – замечательный игрок. К тому же,  у него есть возможность поработать с одним лучших специалистов мира. Гвардиола многому его научит и покажет некоторые тонкости футбола. Думаю, ему повезло оказаться в «Манчестер Сити». Он только выиграет от этого, потому что сейчас вокруг него игроки высокого класса. 

Со временем Стоунз будет принимать верные решения все чаще и чаще. Работа на тренировках поспособствует этому. Джона ждет яркое будущее. У него есть все, чтобы стать одним из лучших защитников мира», – приводит слова англичанина интернет-портал Goal.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
«Баффало» уволил главного тренера Байлсму и генменеджера Мюррея
Футбол
«Ювентус» обсудит новый контракт с Аллегри на следующей неделе
Футбол
Президент «Реала» успокоил Алькантару после матча в Мадриде, припомнив ему ошибки арбитра в первой игре
Фигурное катание
Илья Авербух: Эра Медведевой сейчас абсолютна
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Джон Стоунз
Джон Стоунзвсе новости
Сол Кэмпбэлл
Сол Кэмпбэллвсе новости