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Виталий Мутко: Расходы на эксплуатацию стадиона «Санкт-Петербург» – примерно 400 миллионов рублей в год

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал об эксплуатационных расходах на стадион «Санкт-Петербург».

- Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги. Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города.

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Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита». Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ. 

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