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«Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 миллионов евро

Источник:  ASКомментарии

Мадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Ливерпуля» продать полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, «Ливерпуль» предлагал за игрока 50 миллионов евро. Его хотел видеть в своей команде главный тренер «красных» Юрген Клопп. Тем не менее, «Реал» решил не продавать игрока. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доверяет ему. Сам Асенсио также хочет остаться в команде.

В текущем сезоне 21-летний Марко Асенсио провел 29 матчей за «Реал» и забил девять мячей при трех голевых передачах.
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