«Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 миллионов евро

Мадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Ливерпуля» продать полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, «Ливерпуль» предлагал за игрока 50 миллионов евро. Его хотел видеть в своей команде главный тренер «красных» Юрген Клопп. Тем не менее, «Реал» решил не продавать игрока. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доверяет ему. Сам Асенсио также хочет остаться в команде.

В текущем сезоне 21-летний Марко Асенсио провел 29 матчей за «Реал» и забил девять мячей при трех голевых передачах.