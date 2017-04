Александр «s1mple» Костылев и Денис «seized» Костин сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitational

Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.

Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.

