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Александр «s1mple» Костылев и Денис «seized» Костин сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitational

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Игроки Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев и Денис «seized» Костин приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.

8 команд разыграют призовой фонд в размере 50 000 долларов. Групповой этап пройдет по GSL системе, а плей-офф в формате double-elimination с матчами до двух побед.

Ранее на чемпионат пригласили игроков G2 Esports Ришара «shox» Папильона и Кэнни «kennyS» Шраба, а также игроков женской команды Team Secret Джулию «juliano» Киран и Зайнаб «zAAz» Турки. 

HTC 2v2 CS:GO Invitational состоится 13-14 мая в студии PGL в Бухаресте.

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