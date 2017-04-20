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Виталий Мутко: На матч «Зенита» с «Уралом» будут допущены 20 000 зрителей, на матч «Зенит» - «Терек» - 40 000

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сказал, что на первых матчах «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в чемпионате России стадион не будет заполнен, так как не на все места будут продаваться билеты.

«На матч «Зенит» - «Урал» будет допущено около 20 000 зрителей. На второй матч («Зенит» - «Терек») - 40 000, а потом пустят на все места. Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены», - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

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