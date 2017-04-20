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Александр Касперович: Перед сборной России поставлена задача завоевать пять медалей на ОИ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович рассказал о задачах команды на Олимпиаде-2018.

Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане. По итогам прошедшего сезона сборная России на чемпионате мира завоевала две медали (золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете).

«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Как сказал Рикко Гросс, мужской сборной поставлена задача на Олимпийских играх завоевать как минимум три медали, одну из них - золотую. У женщин есть план - две медали», - цитирует Касперовича «Р-Спорт».

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