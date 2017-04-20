«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и Фабиньо
Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала»
Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует Corriere dello Sport, спортивный
директор «Интера» Пьеро Аузилио встретился с агентом обоих игроков Жорже
Мендешем. Хамес, вероятнее всего, летом покинет «Реал». Испанский клуб хочет
выручить за него 60 миллионов евро. «Монако» готов расстаться с Фабиньо 30
миллионов евро. Китайские владельцы клуба готовы помочь финансами при этих
трансферах.
В текущем
сезоне 23-летний Фабиньо провел 48 матчей за «Монако» и забил 11 мячей при пяти
голевых передачах. 25-летний Хамес Родригес провел 27 матчей за «Реал» и забил
шесть мячей при 13 голевых передачах.
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