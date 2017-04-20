Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)3 : 2 ОТСловакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА58 : 44Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и Фабиньо

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио встретился с агентом обоих игроков Жорже Мендешем. Хамес, вероятнее всего, летом покинет «Реал». Испанский клуб хочет выручить за него 60 миллионов евро. «Монако» готов расстаться с Фабиньо 30 миллионов евро. Китайские владельцы клуба готовы помочь финансами при этих трансферах.

В текущем сезоне 23-летний Фабиньо провел 48 матчей за «Монако» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах. 25-летний Хамес Родригес провел 27 матчей за «Реал» и забил шесть мячей при 13 голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Наполи» готов заплатить 10 миллионов евро за ЩесныПольский голкипер Войцех Щесны может перейти в «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 миллионов евроМадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Ливерпуля» продать полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщают испанские СМИ.«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в годИнтерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет выступления в MLS со следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.Казанский считает, что «МЮ» следует приобрести ДайераКомментатор телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, кого «Манчестер Юнайтед» должен приобрести в летнее трансферное окно.Рональд Куман: «Эвертон» сделает все, чтобы удержать ЛукакуГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман оценил игру бельгийского нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку, а так заявил, что мерсисайдский клуб не собирается его продавать.Морьентес объяснил, при каких условиях «Реал» может обыграть «Барселону»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес дал комментарий перед матчем «сливочных» в 33-м туре испанской примеры против «Барселоны».Президент «Реала» успокоил Алькантару после матча в Мадриде, припомнив ему ошибки арбитра в первой игреКак сообщалось ранее, игроки мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Тьяго Алькантара ворвались в судейскую комнату после ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Бэйл вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть против «Барселоны» (фото)Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.Этот парень с головою на плечах. Кто такой МбаппеЭтот парень с головою на плечах. Кто такой МбаппеОн сыграл четыре матча в плей-офф Лиги чемпионов и забил во всех играх! Больше в этом сезоне подобное не удалось никому.«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»Экс-форвард «Челси» Флойд Хассельбайнк порассуждал на тему возможного трансфера Ромелу Лукаку, а также прокомментировал решение Джона Терри.«Бавария» подтвердила, что Нойер пропустит остаток сезонаВратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь команде в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не собирается приглашать Джо ХартаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе мерсисайдского клуба к голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, который выступает на правах аренды за «Торино».«Манчестер Сити» и «Челси» поборются за БонуччиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему надеется на переход в свою команду защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариантКак сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.Жерар Пике: Даже не в самой лучше форме «Барселона» может обыграть «Реал»Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.Секрет «Монако»: как клуб крохотного княжества одолел вице-чемпиона ГерманииСекрет «Монако»: как клуб крохотного княжества одолел вице-чемпиона ГерманииВопреки прогнозам, дортмундская «Боруссия» не сумела оказать достойное сопротивление молодой и все более удивляющей команде из Монако.Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу»Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственностиАрбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией».Александр Шмурнов: Игра «Монако» – самый восхитительный взлет в мировом футболе последних летКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру «Монако» в матче с «Боруссией» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Другие
ВИДЕО ДНЯ: Тысячи китайских школьников одновременно занимаются йогой и баскетболом на площади
Футбол
Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»
Фигурное катание
Российские фигуристы спародировали опаздывающего на чемпионат мира Ковтуна (видео)
Футбол
Валерий Масалитин: «Спартак» чемпионство уже не отпустит
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Фабиньо
Фабиньовсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы