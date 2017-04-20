«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и Фабиньо

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио встретился с агентом обоих игроков Жорже Мендешем. Хамес, вероятнее всего, летом покинет «Реал». Испанский клуб хочет выручить за него 60 миллионов евро. «Монако» готов расстаться с Фабиньо 30 миллионов евро. Китайские владельцы клуба готовы помочь финансами при этих трансферах.

В текущем сезоне 23-летний Фабиньо провел 48 матчей за «Монако» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах. 25-летний Хамес Родригес провел 27 матчей за «Реал» и забил шесть мячей при 13 голевых передачах.