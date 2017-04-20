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Роберт Мшвидобадзе: Победа на чемпионате Европы сейчас главная в моей жизни

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе поделился ощущениями от победы в финале чемпионата Европы в Варшаве.

Сегодня в поединке в весовой категории до 60 кг он победил болгарина Янислава Герчева и завоевал золотую медаль.

«Я не хотел рисковать в основное время схватки, я был уверен, что выиграю. Я был уверен, что сильнее, потому что мы не раз боролись на тренировочных сборах, и я всегда побеждал. Сейчас это моя главная победа в жизни, но есть еще много стартов, которые я не выигрывал. В моей весовой категории очень много сильных ребят и я рад, что сегодня победил», - цитирует Мшвидобадзе «Р-Спорт».



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