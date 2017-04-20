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«Наполи» готов заплатить 10 миллионов евро за Щесны

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Польский голкипер Войцех Щесны может перейти в «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в «Наполи» недовольны игрой Пепе Рейны и ищут ему альтернативу. За поляка клуб готов заплатить 10 миллионов евро. Щесны принадлежит лондонскому «Арсеналу», но играет за «Рому» на правах аренды. Римский клуб не хочет платить такие деньги за выкуп его контракта.

В текущем сезоне 27-летний Войцех Щесны провел 33 матча за «Рому», в которых пропустил 30 мячей и 14 раз отыграл «на ноль».
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